Maldini: "Leao dice di voler restare al Milan, buone possibilità di rinnovo"

Il direttore tecnico rossonero: "Per Theo Hernandez abbiamo detto: non vi presentate neanche. Ma non ci sono incedibili"

© ipp Paolo Maldini non nega le difficoltà nella discussione del rinnovo di contratto di Leao ma tranquillizza i tifosi rossoneri: "La situazione legata al passaggio al Lille lo sta condizionando, per questo i nostri interlocutori spesso sono cambiati. Ma Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan e ce lo dice. Ci sarà una trattativa e sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Si può dire che ci sono buone possibilità di trovare un accordo con lui e lo Sporting Lisbona? Con lui sì, con il club portoghese non c'entriamo nulla".

THEO HERNANDEZ E QUEL "NO" SECCO

Il direttore tecnico milanista, parlando a La Gazzetta dello Sport, sottolinea come "gli incedibili non esistano più. Ma per Theo Hernandez, come per altri, abbiamo detto "non vi presentate neanche" a club esteri interessati. Se poi si presenteranno, vedremo. Non abbiamo bisogno di cedere e i più forti vorremmo tenerli".

DA BOTMAN A DE KETELAERE

Maldini non smentisce l'interesse per Botman, poi finito al Newcastle: "Abbiamo provato a prenderlo e in quel caso, sulla trequarti avremmo virato su un prestito". Alla fine è arrivato De Ketelaere: "Giocatore di grandissima prospettiva, dobbiamo aspettarlo ma ci sono pochissimi dubbi su di lui. Forte di gambe, di testa, di fisico: ha caratteristiche di altissimo livello".

RETROSCENA GALLIANI-SERRA

Rapporto ricucito con Galliani: "Abbiamo avuto qualche incomprensione negli anni, ora devo dire che è un grandissimo dirigente. Racconto un retroscena: 15 giorni dopo il gol non concesso contro lo Spezia, l'arbitro Serra è andato a dirigere un match del Monza. Entrato negli spogliatoi, Galliani lo ha travolto: ma come si permette?".

CARDINALE E I CONSIGLI A PIOLI

Infine, menzione per il neo-presidente Cardinale: "Ha energia e ascolta, questo mi piace. Ultimamente mi ha chiamato per consigliarmi un acquisto ma non dirò mai quale... Spesso sente Pioli e consiglia di non giocare troppo col portiere. Quando Maignan rilancia lungo e facciamo gol, dice: avete visto?".