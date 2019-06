Maldera: "Mykolenko? Il Milan fa bene a seguirlo con attenzione"

19/06/2019

Vitalij Mykolenko, che tipologia di giocatore è? Può essere pronto per la Serie A?

"È un ragazzo arrivato quest'anno in nazionale, l'avevamo seguito la scorsa stagione, e un po' anche per necessità l'abbiamo inserito in anticipo. Ci ha sorpreso per la velocità con cui si è imposto e si è conquistato il posto in rosa, non è ancora un titolare fisso. È ancora giovane, un classe 2000 che grazie al campionato nazionale non di alto livello è riuscito a trovare spazio, ma forse non è ancora pronto per altri campionati, c'è una componente di rischio. Il ragazzo comunque a livello fisico e tecnico è interessante. Un mancino naturale, più bravo in fase di possesso, un giocatore di prospettiva. Mi sembra azzardato però possa essere il titolare del Milan che però può prenderlo come investimento per il futuro".



Ci può raccontare qualcosa su Suprjaha (attaccante ucraina under 20)?

"Nonostante il momento sociale del paese non sia facile e il campionato è dominato da Shakhtar e Dinamo Kiev, nell'ultimo periodo il calcio ucraino ha proposto molti talenti. Non è un caso che abbiamo vinto il Mondiale Under 20. Suprjaha ha bruciato le tappe, negli Europei Under 19 (l'Ucraina arrivò al 4°posto) fu straordinario. Quest'anno è stato buttato in prima squadra nella Dinamo Kiev, giocando anche il preliminare di Champions con l'Ajax. Ha fatto, come normale, un po' di fatica. Sono ragazzi giovani, di grande potenzialità, a cui però va concesso un margine d'errore, che a volte la Serie A non ti concede. Sono tutti ragazzi di valore e in nazionale possiamo aspettarli. Al Milan invece è un po' più difficile. Suprjaha, a differenza di Mykolenko, non è nella rosa della Nazionale maggiore. Mykolenko invece ha giocato titolare contro il Portogallo, dove non ha sfigurato. Le aspettative sono alte e importanti, ha un grande futuro e il Milan fa bene ad osservarlo".



Ti incuriosisce Giampaolo al Milan?

"Non vedo l'ora che accada, sono un estimatore del gioco di Giampaolo e di quello di Sarri. Hanno principi simili e grandi idee di calcio. Quest'anno sono andato a Genova a trovarlo, il suo staff è molto preparato. È arrivato a questo punto dopo tanti anni di esperienza e gavetta. Per me è uno dei maestri di calcio più importanti in Italia, prima o poi doveva fare il salto di qualità. Una squadra come il Milan, oltre a vincere, deve dare una grande immagine in campo e tornare a fare le partite. il Napoli di Sarri non ha vinto lo scudetto, ma ci ha fatto emozionare. Faccio un grande in bocca al lupo a Giampaolo".