Leao-Milan, nessun incontro per il rinnovo

TUTTO FERMO

La questione per il prolungamento del portoghese resta molto spinosa, clausola e commissioni agli agenti bloccano l'accordo

Un inizio di 2023 davvero da incubo per i tifosi del Milan. Da una parte la crisi di risultati che ha portato all'umiliazione in Supercoppa, dall'altra le continue cattive notizie dall'infermeria sui vari Ibra e Maignan (che però sembra migliorare) e ora ad addensare le nubi sul futuro ci si mette anche il mercato. Dopo la gioia per il rinnovo di Bennacer infatti, a tenere in ansia i cuori rossoneri è ora lo spinoso caso del prolungamento di Rafael Leao.

Negli ultimi giorni in casa rossonera si respirava una certa fiducia e le voci dicevano che l'incontro per mettere la firma su un accordo che sembrava a un passo (stipendio tra i 6 e i 7 milioni di parte fissa più bonus) sarebbe stato oggi, venerdì 20, di ritorno dalla Supercoppa.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport però, non sarebbe ancora in programma nessun incontro tra il Milan e la squadra di procuratori del portoghese e anzi la questione rimarrebbe molto spinosa per un sacco di motivi. Rafa nei mesi scorsi ha fatto capire chiaramente di stare benissimo a Milano e l'accordo economico (che metterebbe la questione legata alla multa da pagare allo Sporting in secondo piano) è stato trovato, ma a bloccare tutto è l'aspetto legato alle commissioni degli agenti, con molte parti in gioco tra l'avvocato Dimvula, Jorge Mendes e il papà Antonio.

E poi c'è la questione clausola, adesso a 150 milioni. Il Milan vorrebbe eliminarla o confermarla alle stesse cifre, mentre gli agenti di Leao puntano ad abbassarla per facilitare un futuro trasferimento magari in Premier League, dove anche se il Chelsea sembra un po' più lontano tutte le big continuano a seguirlo con attenzione.

Di certo se la firma sul rinnovo non arriverà, in estate Rafa dirà addio per non lasciar partire l'ennesimo big a parametro zero ma altrettanto di certo ora a complicare le cose ci si mette anche il campo. Leao, con la squadra in difficoltà, può avere più dubbi sul proprio rinnovo, mentre il Milan, se Rafa non è in grado di cambiare i destini della squadra, potrebbe farsi delle domande sull'effettivo valore dell’investimento.