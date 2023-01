Milan, esami positivi per Maignan: l'obiettivo è il Tottenham

verso il rientro

Soddisfacente evoluzione nel processo di guarigione del portiere, che intanto continua la terapia conservativa

© Getty Images Una buona notizia per il Milan: procede bene il percorso di recupero di Mike Maignan dall'infortunio al polpaccio sinistro. Il portiere francese ha effettuato nuovi esami in giornata, i controlli programmati hanno evidenziato una soddisfacente evoluzione nel processo di guarigione con Maignan che nei prossimi giorni continuerà con il lavoro propedeutico per il rientro in campo proseguendo con la terapia conservativa. Pioli spera di riaverlo il 14 febbraio contro il Tottenham, andata degli ottavi di finale di Champions League.

Per il Milan sarebbe un rientro decisivo sia dal punto di vista della leadership che sotto l'aspetto tattico, con Maignan la costruzione dal basso avverrebbe in modo molto più fluido rispetto a quanto succede ora con Tatarusanu. Sin qui il francese ha giocato in rossonero solo nove partite in stagione, l'ultima risale al 18 settembre contro il Napoli mentre l'ultimo match in assoluto è quello del 25 settembre con la Francia in Nations League in cui aveva rimediato l'infortunio al polpaccio.