Ufficiale, Miretti al Besiktas in prestito

Avventura oltreconfine per Fabio Miretti: il centrocampista classe 2003 giocherà la stagione 2026/2027 in Turchia con la maglia del Besiktas, dove si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Questo il comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Miretti a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni, oltre a oneri accessori pari a € 0,1 milioni. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Beşiktaş di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 13 milioni, pagabili in tre esercizi".