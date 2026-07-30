Fiorentina, pressing per Sancho

La Fiorentina è scatenata sul mercato e non ha intenzione di rallentare: in queste ore i viola si sarebbero fatti sentire per Jadon Sancho, esterno inglese classe 2000 e attualmente svincolato. Il giocatore avrebbe ricevuto una proposta anche dal Borussia Dortmund, oltre ad alcune offerte dall'Arabia, e starebbe valutando tutte le opzioni, tra cui quella che lo vedrebbe sbarcare a Firenze, in Serie A. Paratici si sarebbe fatto avanti proponendo un contratto quadriennale a cifre inferiori rispetto a quelle percepite finora dall'esterno.