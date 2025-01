Juve-Milan, tre punti per sognare la Champions: è sfida tra Yildiz e Leao

A pochi giorni di distanza dall’incrocio in semifinale di Supercoppa, Juventus e Milan tornano a sfidarsi in campionato in occasione della 21° giornata di Serie A. In settimana, entrambe le squadre hanno recuperato le sfide saltate a causa dell’impegno a Riad: i bianconeri sono reduci dal pareggio con l’Atalanta, mentre i rossoneri hanno vinto in rimonta a Como. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento pieno di alti e bassi: la sfida dello Stadium rappresenta l’occasione perfetta per rilanciare definitivamente la stagione. La Juve vuole interrompere la striscia di pareggi (4 nelle ultime 5 sfide), mentre il Milan sogna i tre punti per agganciare proprio i bianconeri al quinto posto rientrando così nella corsa per un posto in Champions.