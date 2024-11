Danso punge la Roma: "Il trasferimento forse è saltato per altri motivi"

A pochi mesi dal suo mancato trasferimento alla Roma, bloccato dopo il responso negativo delle visite mediche, Kevin Danso è tornato a parlare della questione puntando il dito contro il club giallorosso. "Mi ha fatto davvero male. Andare alla Roma e non firmare può succedere a tanti giocatori - ha spiegato il centrale del Lens in un'intervista all'Equipe -. Per questo dico sempre che non sono infelice". "Se mi sono arrabbiato? Ovviamente sì - ha aggiunto l'austriaco -. Non avevo mai sentito una spiegazione del genere".