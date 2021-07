Il Milan vuole blindare Kessie con 6 milioni di euro a stagione

Non è un braccio di ferro, certo, ma qualcosa nel rinnovo di Franck Kessie non sta andando come sperato dal Milan. Il centrocampista rossonero, che è impegnato con la sua nazionale alle Olimpiadi a Tokyo, non ha intenzione di cedere e chiede al club 7 milioni di ingaggio a stagione (esattamente com Ibrahimovic). Maldini e Massara, che in settimana hanno lavorato a un piano da 5,5 milioni più bonus, non vanno oltre questa offerta. Ma il procuratore dell'ivoriano George Atangana, atteso a Milano in settimana, sembra non essere disposto a ripensamenti. Vuole quanto chiesto.

afp