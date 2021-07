Calcio a Tokyo 2020: Francia e Spagna fanno flop, Kessié lancia la Costa d'Avorio

Calcio

I transalpini crollano 4-1 contro il Messico, l'Egitto blocca 0-0 gli iberici. Il milanista stende l'Arabia Saudita, ok la Nuova Zelanda

Anche il calcio maschile prende il via a Tokyo 2020 i primi match sono all'insegna delle sorprese. A partire dalla Spagna, prima impegnata in Giappone e bloccata 0-0 dall'Egitto. Crolla letteralmente la Francia, schiantata da un super Messico per 4-1 e costretta a raccogliere subito i cocci per non essere eliminata. Vince invece la Costa d'Avorio, 2-1 all'Arabia Saudita con gol decisivo di Franck Kessié.

GIRONE A

La Francia non può certo contare sui migliori Under 23 del Paese, ma l'esordio con il Messico non è certo spiegabile con la mancanza dei big. I transalpini cominciano infatti la propria avventura olimpica perdendo 4-1 contro il Messico, andando sotto di due gol - Alexis Vega e Sebastian Cordova - e provando ad accorciare dal dischetto con André-Pierre Gignac: tutto inutile, con Uriel Antuna ed Eduardo Aguirre a completare la disfatta.

GIRONE B

Alla Nuova Zelanda basta una rete di Christian Wood al 70' per festeggiare con una vittoria l'esordio a Tokyo 2020. In un girone non impossibile, gli oceanici superano quindi il primo impegno e si candidano per il passaggio del turno: domenica alle 10 (ore italiane) ci sarà da sfidare l'Honduras, mentre gli asiatici alle 13 saranno chiamati ad affrontare la Romania.

GIRONE C

La Spagna è una delle due candidate all'oro, insieme al Brasile, ma il lavoro da fare è ancora tanto. L'esordio contro l'Egitto termina infatti senza reti, con la squadra nordafricana che non molla un centimetro e resiste agli iberici nonostante un solo tiro in porta all'attivo. Gli spagnoli colpiscono un palo in avvio con Dani Ceballos, ma poi perdono proprio il giocatore del Real Madrid per un brutto pestone alla caviglia. Domenica alle 12:30 italiane il secondo impegno contro l'Australia, mentre gli egiziani affronteranno l'Argentina alle 9:30.

GIRONE D

La Costa d'Avorio ribadisce di essere una delle squadre più competitive del torneo, anche se con qualche spavento di troppo. La squadra di Franck Kessié vince infatti 2-1 il primo match in Giappone contro l'Arabia Saudita, con il centrocampista del Milan che firma la vittoria al 66'. La selezione africana era andata in vantaggio al 39' per un'autorete di Abdulelah Al Amri, ma il pareggio di Salem Al Dawsari a fine primo tempo aveva rimesso tutto in discussione. Finale caldissimo, con la traversa colpita dallo stesso Al Dawsari all'83' e l'espulsione per gesto antisportivo di Aboubacar Doumbia nei minuti di recupero.