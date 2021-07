Milan, Kessié e il rinnovo che non arriva: è stallo

Secondo La Gazzetta dello Sport, per il Milan è ancora tutto fermo attorno al rinnovo di Franck Kessié: in settimana avrà un'importanza centrale il summit con l’agente. Il centrocampista è concentrato sul debutto alle Olimpiadi con la sua Costa d'Avorio, ma ha il contratto in scadenza tra soli 11 mesi e questo non lascia tranquillo il club. Vista l'ottima stagione 2020/21, servirà un ritocco all'ingaggio per non perderlo.