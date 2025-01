Il Milan pesca in Premier: Joao Felix per l'attacco, accelerata per Walker

"Bisogna aggiustare un paio di situazioni per equilibrare il gruppo, ne sto parlando con la dirigenza e siamo d'accordo sulle nostre necessità". Sergio Conceiçao, senza fare nomi, non si è nascosto in chiave calciomercato e pur deviando il discorso alla vigilia del big match contro la Juventus, ha reso chiaro che il Milan sul mercato è attento e pronto a muoversi in diversi reparti. Pratiacmente sfumato Rashford, dal quale non è arrivata una risposta concreta e per il quale la concorrenza è aumentata, i dirigenti rossoneri stanno sempre guardando al mercato della Premier League a caccia di talenti in esubero alla ricerca di riscatto. Se per l'attacco la suggestione - via Jorge Mendes - porta a Joao Felix, per la difesa il profilo di Kyle Walker è il più vicino.