Il Milan insiste per Correa: l'agente dell'argentino a Milano

L'OBIETTIVO

Il Milan non molla il grande obiettivo di mercato per rinforzare l'attacco di Giampaolo. L'Atletico Madrid al momento non cede, anche se l'ultima offerta rossonera per Angel Correa è di quelle importanti: 42 milioni di euro più il 30% garantito agli spagnoli in caso di futura rivendita. Una cifra a cui i Colchoneros hanno detto no, ma la trattativa - che prosegue ormai da settimane - potrebbe sbloccarsi proprio al fotofinish. Intanto nelle ultime ore, come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'agente dell'argentino è stato avvistato a Milano.



Il futuro di Correa è legato anche anche al destino di André Silva e Rodrigo, con quest'ultimo che resta una priorità per Simeone ma arriverebbe a Madrid soltanto nel caso in cui l'argentino venisse ceduto. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, gli spagnoli hanno anche dichiarato incedibile il giocatore, che però non è centrale nel progetto del Cholo e quindi, alla fine, potrebbe essere sacrificato. Anche perché il Milan confida nella volontà dell'attaccante, che ha già detto sì al forte corteggiamento della dirigenza rossonera.