Il Milan ha scelto Akanji: si cerca l'intesa sull'ingaggio. Rabiot in salita, Jashari cambia il futuro di Musah

Chiuso l'arrivo di Nkunku, il Milan ha una priorità chiara sul mercato: regalare ad Allegri un difensore centrale d'esperienza. Vista l'impossibilità di puntare su Kim, il ds Tare ha virato con forza su Manuel Akanji, in uscita dal Manchester City. I contatti con l'entourage sono costanti, e toccherà adesso allo svizzero decidere cosa fare. Il 30enne ha diverse offerte sul tavolo e per sposare il progetto rossonero dovrà ridursi l'ingaggio da 6 milioni di euro. In caso di sì, nessun problema all'orizzonte con il Manchester City che ha fissato in 15 milioni il prezzo dell'ex Borussia Dortmund. La prima alternativa era Jakub Kiwior: l'ex Spezia ha ormai definito il suo passaggio al Porto per un affare da 26 milioni di euro.