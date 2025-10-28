Logo SportMediaset

Mercato

Spalletti: "Non ho avuto contatti con squadre italiane ma vorrei rientrare"

28 Ott 2025 - 12:45
© Getty Images

"Juventus? Domanda difficile perché non ho avuto alcun contatto con squadre italiane ma ho voglia di rientrare": queste le parole di Luciano Spalletti, al cinema Anteo di Milano per un evento, al quale è stato chiesto qualcosa sul suo futuro. L'ex ct della Nazionale quindi cerca di depistare i rumor di mercato ma resta in pole position per sostituire Igor Tudor sulla panchina bianconera dopo l'esonero del croato. "Ho l'ambizione di rimettere a posto quel che mi è successo (parla del fallimento in Nazionale, ndr) ultimamente, attendo con serenità quello che succederà" ha aggiunto Spalletti. 

13:10
Atletico Madrid, si valuta il prestito di Pubill
12:45
Spalletti: "Non ho avuto contatti con squadre italiane ma vorrei rientrare"
12:39
Manchester United, nel mirino Wharton del Crystal Palace
11:41
Lazio, tre obiettivi per gennaio
10:30
Inler: "Per Zaniolo sarà decisivo il rendimento, l'Udinese ha il diritto di riscatto"