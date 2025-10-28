Atletico Madrid, si valuta il prestito di Pubill

L'Atletico Madrid sta iniziando a pianificare le prossime mosse per il mercato invernale, non solo in entrata ma anche in uscita. Sulla lista dei possibili partenti ci potrebbe essere anche Marc Pubill, terzino destro classe 2003. Lo spagnolo, arrivato in estate dall'Almeria per 16 milioni di euro, sta trovando pochissimo spazio sotto la gestione Simeone e finora tra Liga e Champions League ha raccolto appena 37 minuti. I Colchoneros, dunque, potrebbero valutare di cedere Pubill in prestito per farlo crescere: il club dovrà convincere lui e il suo entourage di questa soluzione.