Genoa, Vieira: "Le parole di Sucu mi fanno piacere"

Alla vigilia di una sfida delicata come quella di domani sera contro la Cremonese, in casa Genoa riecheggiano le parole del presidente Sucu che ieri ha confermato la "massima fiducia in Vieira" chiarendo che "non c'è un piano b". Così, incassata la fiducia della proprietà, Vieira sa che c'è un solo risultato a disposizione per allontanare le nubi che aleggiano su di lui: la vittoria. I rossoblu inseguono ancora il primo successo in campionato ma, soprattutto, in queste prime otto giornate ha conquistato appena 3 punti. "Ovviamente sono parole che fanno piacere - ha ammesso il tecnico francese - Sono sempre in contatto sia con il presidente che con il direttore, e so benissimo che la gara di domani è importantissima. Vogliamo vincere e vogliamo farlo anche per ringraziare il presidente".