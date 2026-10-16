Tre maglie per Tresoldi: c'è anche l'Argentina in corsa, il borsino

E se... tra i due litiganti (Germania e Italia) fosse il terzo (l'Argentina) a godere dei gol di Nicolò Tresoldi? Fresco di tripletta all'Inter (e a San Siro prima di far festa aveva colpito un clamoroso incrocio dei pali sullo 0-0), il numero 7 del Brugge (che una volta in Italia chiamavamo Bruges, alla francese) sfoglia la sua personale margherita. Germania, Italia o... Argentina? Lasciando gli spogliatoi del Meazza, Nicolò aveva ricordato in effetti come anche la Seleccion potesse essere in corsa. Merito (o colpa...) di mamma Barbara Caffi. Argentina doc, nata ad Hurlingham (città di 60mila abitanti della Provincia di Buenos Aires a ovest della Capitale), Barbara - proveniente da famiglia di classe medio-alta - studia nel prestigioso St. Hilda's College, istituto bilingue (spagnolo e inglese) tra i più validi del Sudamerica. Galeotto un viaggio in Italia: conosce l'ex calciatore di Atalanta e Nazionale under 21 Emanuele Tresoldi e scocca la scintilla. La coppia vive inizialmente nella zona di Pula, vicino a Cagliari, dove nascono la primogenita Sofia e, nel 2004, Nicolò. Il rapporto con la Sardegna nasce dalla tradizione famigliare nel mondo del golf.