Il Milan e la priorità in attacco: è scattato il pressing decisivo per Zirkzee

MANOVRE ROSSONERE

Il club di Cardinale ha messo l'olandese nel mirino anche perché l'ingaggio di Lukaku è considerato troppo oneroso

Piace molto a Ibra, solletica la fantasia del nuovo allenatore Fonseca per la sua capacità di legare il gioco e di saper essere decisivo in zona-gol e ha scalato la vetta dell'attaccante chiamato a sostituire "l'americano" Giroud. Joshua Zirkzee è il nome caldo del mercato del Milan e i colloqui a Londra con il suo agente, che vive in Inghilterra, fanno trapelare l'interesse del giocatore del Bologna per la soluzione rossonera, anche perché la sua volontà è quella di restare in Italia.

Nessun mistero che fosse già da tempo nel mirino anche della Juventus, che avrà in panchina un allenatore che lo conosce bene e che ha contribuito a valorizzarlo così tanto soprattutto nella stagione appena conclusa. I bianconeri, però, per questioni di bilancio, hanno intenzione di lavorare solo su un acquisto oneroso, che è già stato individuato nel connazionale di Joshua, Koopmeiners.

Classe 2001, Zirkzee si sta godendo le vacanze visto che la sua Nazionale, l'Olanda di Ronald Koeman, ha deciso di non portarlo a Euro 2024 tra le perplessità di tifosi e addetti ai lavori. L'ipotesi che riguarda l'ormai ex bolognese è nata anche dai dubbi legati al prestito di Lukaku. Il belga, infatti, ha un ingaggio annuale considerato troppo elevato per spingere a dare un'accelerata al suo arrivo a Milano, sponda rossonera.