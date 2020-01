Il Milan apre le porte: Piatek all'Hertha Berlino, Rodriguez al PSV

MOSSE LAST MINUTE

Dopo Suso, il Milan è pronto a cedere anche Piatek e Rodriguez proseguendo nella mini-rivoluzione di gennaio. La società rossonera ha trovato l'accordo con l'Hertha Berlino per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante polacco per 27 milioni di euro più bonus. Il giocatore volerà a Berlino per concludere l'affare. Rodriguez invece torna vicino al PSV, ma si discute della formula. I rossoneri puntano Matías Viña del Nacional per la fascia.

Ok, il prezzo è giusto. O almeno quello proposto dall'Hertha Berlino per il "pistolero" Piatek al Milan ha accontentato le richieste di Boban e Maldini. Dopo una prima offerta da 20 milioni di euro rispedita al mittente, nelle ultime ore si è registrata un'accelerata decisiva tra le due società, mossa che ha portato all'accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Piatek all'Hertha Berlino. Sul piatto 27 milioni di euro più bonus per l'attaccante classe 1995 con lo stesso giocatore che è atteso in Germania per sbrigare gli ultimi dettagli del caso.

Percorso simile, ma con destinazione Eindhoven, per Ricardo Rodriguez. Dopo il naufragare dell'affare con il Fenerbahce e il no al Napoli visto il mancato accordo sulla formula, il terzino sinistro è destinato al PSV. La società olandese e il Milan hanno trovato l'accordo per il prestito oneroso a 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni.

Per coprire il buco lasciato sulla fascia sinistra dall'esterno svizzero, il Milan si sta muovendo su Matías Viña - terzino uruguayano classe 1997 in forza al Club Nacional. Una trattativa lampo per portarlo a Milano.