Il Milan a caccia di talenti: sfida al Liverpool per Luka Sucic del Salisburgo

Il centrocampista è nazionale croato Under 21 e può giocare in tutti i ruoli della mediana. Piace anche alla Juventus

Nonostante i buoni risultati in campionato, il modo di operare sul mercato del Milan non è destinato a cambiare. L'attenzione è sui giovani talenti in giro per l'Europa da portare in rossonero e valorizzare. In tal senso un reparto in cui la squadra rossonera ha bisogno è a centrocampo e Yacine Adli, in arrivo dal Bordeaux per la prossima stagione, potrebbe non essere l'unico volto nuovo. Uno dei profili seguiti con più attenzione è quello di Luka Sucic, centrocampista 19enne del Salisburgo e già protagonista in Champions League.

Sucic è seguito già da diversi mesi dagli uomini mercato rossoneri, ma lo spazio che ha saputo ritagliarsi con il Salisburgo in questa stagione ha allo stesso tempo confermato le doti del giocatore ma attirato l'interesse di diversi club. Il Liverpool di Klopp, secondo quanto riporta la Bild, sarebbe quello più pericoloso nel fare la concorrenza al Milan per un valore di mercato che nel giro di pochi mesi è raddoppiato arrivando a sfiorare i 15 milioni di euro.

Che giocatore è Luka Sucic?

La particolarità principale di Luka Sucic, che a lungo andare potrebbe però anche diventare un limite, è la sua estrema duttilità: "Posso giocare in tutti i ruoli del centrocampista sia offensivamente che difensivamente". Una condizione interessante, ma che in un calcio estremamente tattico come quello italiano potrebbe portarlo ad avere qualche difficoltà di ambientamento.

Sul talento del classe 2002 però non si discute, che oltre a una tecnica degna dei migliori connazionali come Luka Modric o Zvonimir Boban, possiede qualità fisiche e atletiche importanti che lo hanno portato nel tempo a essere paragonato a Milinkovic-Savic, per fare un esempio vicino al nostro campionato, pur con meno forza fisica ma più dinamismo.

Destro naturale, ha una buona facilità di corsa e un discreto allungo, mentre è un po' carente nel cambio di ritmo. Non è quella la sua caratteristica principale per un centrocampista elegante e preciso tecnicamente nel palleggio, con una buona visione di gioco. Il punto di forza è proprio la tecnica che, spesso, gli permette di superare in dribbling l'avversario con controlli orientati.

Luka Sucic, infine, è una presenza importante anche in zona offensiva: nella prima vera stagione da protagonista con il Salisburgo ha già segnato sette gol e fornito tre assist, timbrando il cartellino anche in Champions League nella prima sfida stagionale contro il Siviglia.

