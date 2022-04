Milan, per Ibra altri 10 giorni di stop: salta Genoa, Lazio e derby di Coppa

LA TEGOLA

Lo svedese soffre di un sovraccarico al ginocchio: solo terapie a Milanello

Zlatan Ibrahimovic è costretto ancora a fermarsi. Dopo aver saltato il match col Torino, l'attaccante svedese è costretto ad altri 10 giorni di stop per un sovraccarico al ginocchio. Una brutta tegola per il Milan, che non potrà contare sul suo apporto per le prossime due gare di Serie A contro Genoa e Lazio e per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Se non ci saranno ulteriori intoppo il suo rientro è previsto per la sfida di San Siro contro la Fiorentina.

Purtroppo per i tifosi del Milan, gli infortuni che hanno attanagliato Ibra in questa stagione non sono più una notizia ma una triste consuetudine. Lo svedese finisce ancora ai box e Pioli dovrà rinunciarvi nelle prossime tre delicate partite, dove i rossoneri si giocano una fetta di scudetto e la finale di Coppa Italia.

Dall'infermeria rossonera arrivano anche buone notizie. Ante Rebic e Samu Castillejo hanno svolto l’intera seduta in gruppo, smaltendo così gli affaticamenti muscolari che non gli hanno permesso di essere presenti con il Torino.

Ancora lavoro personalizzato in palestra per Alessio Romagnoli, mentre Ismael Bennacer ha effettuato un lavoro personalizzato sul campo, con il pallone e un suo rientro in gruppo è atteso nel corso dei prossimi allenamenti.

