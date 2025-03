Milan, Reijnders: "Voglio vincere con questa maglia, mi sento a casa"

"Se giochi per il Milan giochi per vincere trofei, quest'anno ne abbiamo già vinto uno e possiamo ancora vincerne un altro, la Coppa Italia. Dobbiamo essere pronti, soprattutto per la prossima stagione" la promessa del centrocampista. E il Milan, per Reijnders, vuol dire già casa: "I miei compagni sono come una famiglia per me, anche perché ultimamente ho visto più loro che mia moglie e mio figlio. Il club stesso è come una famiglia, posso dire che il Milan è la mia seconda casa".