Hauge chiama il Milan: "Opportunità entusiasmante"

MANOVRE ROSSONERE

Dovrebbe essere Jens Petter Hauge il primo colpo dell'ultima settimana di mercato milanista. Nonostante le smentite di rito del ds Massara nel pre-partita di Crotone, i rossoneri, complice anche tenterà un recupero entro il derby del 17 ottobre - proveranno a chiudere per l'esterno del Bodo, ieri assist nel 2-0 al Vaalerenga, e a regalare un jolly offensivo in più al tecnico Stefano Pioli. La conferma della trattativa in corso tra il Milan e il club norvegese l'ha data lo stesso Hauge nella consueta intervista post-gara ai microfoni di NRK: "So che ci sono contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo affrontati. Giocano un tipo di calcio in cui posso divertirmi. È un'opportunità entusiasmante che bisogna considerare e prendere sul serio".

E ancora: "Rimanendo qui possono volerci alcune lunghe settimane in cui sentirmi come se stessi perdendo tempo. L'offerta dovrà accontentare il club. Voglio una squadra in cui ci siano buone possibilità di giocare e un allenatore che abbia fiducia in me". E proprio sulle cifre, in fondo, si sta discutendo con il Milan che ha messo sul piatto 4 milioni di euro bonus compresi e i norvegesi che vorrebbero invece 6 milioni. Una distanza che non sembra difficile da colmare anche se non è escluso che la proprietà rossonera voglia la certezza della qualificazione ai gironi di Europa League prima di dare il via libera all'investimento.

L'altro problema, come noto, è di natura "umana", perché Hauge è molto legato al Bodo e non vorrebbe abbandonare la nave a due mesi dalla fine di un campionato che la squadra sta dominando (+18 sulla seconda) e che ha giocato da protagonista. Un ostacolo, questo, che la diplomazia milanista confida di poter superare senza troppi affanni.

Hauge a parte, il Milan dovrà poi mettere a posto la difesa, reparto in cui, parole di tutti, da Maldini a Pioli, manca un centrale. Il nome in cima alla lista degli uomini mercato rossoneri è quello di Wesley Fofana, talento non ancora ventenne (li compirà il 17 dicembre prossimo) del Saint Etienne per il quale i francesi vogliono però almeno 25 milioni e il Milan prepara un'offerta che prevede però il prestito con diritto. Decisiva, in questo senso, sarà la cessione di Paquetà al Lione per la quale si lavora ormai da settimane e che dovrebbe in ogni caso essere imminente. L'alternativa a Fofana resta Nastasic, uomo della scuderia di Ramadani con cui il Milan ha già di fatto un accordo.