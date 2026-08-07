Milan, Jashari allontana le voci sull'Atalanta: "Mai pensato di lasciare il club"

"Mai pensato di lasciare il Milan". Ardon Jashari spazza via le voci di mercato scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti: "Sono arrivato al Milan un anno fa e ho realizzato un sogno perché il mio cuore è sempre stato rossonero - ha detto alla Gazzetta -. Volevo con tutto me stesso indossare questa maglia e mostrare le mie qualità a San Siro. Nel calcio però sei davvero felice soprattutto quando giochi... In questa stagione spero di poter aiutare la squadra e di dare il meglio di me".