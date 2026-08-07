Chivu ammette: "Alcune cose non sono andate come volevamo, squadra da completare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby d'Italia con la Juve (in programma sabato a Perth), Cristian Chivu non si è nascosto sul mercato dell'Inter. "Il mercato è lungo e sappiamo che c'è bisogno di pazienza - le parole del tecnico -. C'è bisogno di alzare il livello, di giocatori che sanno stare in un gruppo coeso e che ha fatto grandissime cose. Faremo del nostro meglio per completare un puzzle che non è ancora completo. Il rinforzo sulla fascia? Serve pazienza, soprattutto se alcune scelte non sono andate come volevamo".