Como, ufficiale l'acquisto di Couto dal Borussia Dortmund

Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito dell’esterno destro della nazionale brasiliana Yan Couto dal Borussia Dortmund per la stagione 2026/27.
Nato nel 2002, Couto ha iniziato la sua carriera al Coritiba prima di passare al Manchester City nel 2020. In seguito ha maturato esperienza con Girona, Braga e Borussia Dortmund, passando a titolo definitivo al club tedesco nel 2025.
Giocatore dinamico e dotato tecnicamente, Couto può ricoprire diversi ruoli sulla fascia destra, portando a Como l’esperienza maturata in Bundesliga, Champions League, Europa League e Mondiale per Club.
A livello internazionale, ha vinto la Coppa del Mondo FIFA U-17 del 2019 con il Brasile e ha esordito in Nazionale maggiore nel 2023.
L’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, ha commentato: "Yan è un giocatore coraggioso e tecnicamente forte che ci offre diverse opzioni sulla fascia destra. Gli piace giocare in avanti, ha una grande energia e si adatta bene al nostro modo di giocare. È ancora giovane, ma ha già maturato un’esperienza importante e crediamo che possa continuare a crescere con noi".
Sul suo arrivo, Yan ha dichiarato: "Sono molto felice di essere qui, mi piace molto il modo di giocare della squadra e la sua filosofia, spero di aiutare la squadra a migliorare ancora di più. Credo che questo sia uno step importante per la mia carriera, non vedo l’ora di cominciare".