Como, ufficiale l'acquisto di Couto dal Borussia Dortmund

L’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, ha commentato: "Yan è un giocatore coraggioso e tecnicamente forte che ci offre diverse opzioni sulla fascia destra. Gli piace giocare in avanti, ha una grande energia e si adatta bene al nostro modo di giocare. È ancora giovane, ma ha già maturato un’esperienza importante e crediamo che possa continuare a crescere con noi".