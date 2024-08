Fonseca va di corsa, il mercato no: serve cedere per piazzare gli ultimi colpi

MILAN

Moncada ha regalato due acquisti, poche le partenze di spicco per realizzare il piano di Ibrahimovic

© Getty Images Se il nuovo Milan di Fonseca va veloce sul campo, non si può dire lo stesso sul fronte mercato. I dirigenti rossoneri se la stanno prendendo con calma, e a dodici giorni dal via del campionato è stato fatto il minimo necessario. Complice la tournée americana (a proposito, mercoledì è previsto l'ultimo impegno col Barcellona all'1.30 italiana), il nuovo tecnico portoghese non ha potuto lavorare con nessuno dei nuovi acquisti: Pavlovic, arrivato nel mentre, si è visto solo a Milanello, Morata invece farà capolino nel centro sportivo di Carnago appena sette giorni prima dall'esordio in campionato col Torino fissato per la serata di sabato 17 agosto.

Vedi anche Milan Milan, Camarda canta davanti ai compagni e Leao lo prende in giro sui social

Naturalmente Moncada non è fermo: i dialoghi proseguono, ma adesso comincia a esserci una certa fretta. Sì perché se gli obiettivi in entrata sembrano essere chiari (Fofana, Emerson Royal, Samardzic e una punta con Abraham in pole), c'è anche da far spazio in rosa. A centrocampo devono partire uno o due uomini visto che Loftus-Cheek verrà utilizzato prettamente come mediano (Adli e Bennacer i primi in lista), davanti tocca a Jovic fare spazio alla riserva di Morata. Ma attenzione anche alla possibile uscita di Okafor in caso di offerte degne di nota. Stesso discorso per Thiaw e Kalulu: non sono incedibili, col primo particolarmente gradito in Premier League. La priorità in questi giorni è cedere per realizzare quanto voluto da Ibrahimovic, ossia consegnare a Fonseca una rosa 'asciutta' senza scontenti e con ruoli ben definiti, almeno a inizio stagione.

Vedi anche Milan Mario Balotelli spunta a sorpresa a Milanello: "Si torna sempre a casa"