Milan, Camarda canta davanti ai compagni e Leao lo prende in giro sui social

Fullkrug è sfumato, per Abraham la Roma spara alto, ma il Milan il nuovo attaccante potrebbe averlo già in casa e durante la cena di squadra nel ritiro in USA dove i rossoneri stanno preparando la nuova stagione, Francesco Camarda si è presentato ai suoi compagni con l'ormai classico rito diniziazione della canzone. Il centravanti classe 2008 si è prodotto in una versione del celebre brano "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, puntualmente ripreso da Leao, che ha condiviso il video su social prendendo bonariamente in giro il giovane compagno: "Meno male che sai giocare a calcio. Perché da cantante malissimo...".