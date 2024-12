Fonseca, Theo Hernandez va recuperato: il mercato di gennaio non è una via d'uscita

Theo è tra gli elementi più forti della rosa del Milan, e anche per questo Fonseca ha l'obbligo di recuperarlo a tutti i costi: ne va di mezzo il bene della squadra, impegnata in una rincorsa Champions che si è messa in salita. La scintilla tra i due non è scoccata, ma si può ancora rimediare. Intanto tocca a Jimenez metterci una pezza.