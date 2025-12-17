Torino, si valutano due nomi per la difesa

Gianluca Petrachi, nuovo ds del Torino, sta pianificando le mosse in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata sono alla ricerca di un difensore e starebbero valutando i profili di Luca Marianucci e Andrea Carboni. Il centrale del Napoli potrebbe lasciare i partenopei in prestito, mentre nell'affare con il Monza potrebbe essere inserito anche Emirhan Ilkhan. I brianzoli vorrebbero il centrocampista del Toroi in prestito con obbligo di riscatto condizionato all'eventuale promozione.