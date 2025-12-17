Milan, Allegri verso il Napoli: "Sfida bella e difficile. Fofana ci sarà, su Leao decideremo dopo l'allenamento"

Il tecnico rossonero presenta il match con i partenopei, in programma giovedì sera a Riad: "Saranno arrabbiati dopo le ultime due sconfitte"di Daniele Pezzini
Il Milan di Max Allegri si prepara ad affrontare il Napoli nella prima delle due semifinali di Supercoppa italiana, che verrà trasmessa in esclusiva sui canali Mediaset. Per il match di Riad, in programma giovedì alle 20, il tecnico rossonero dovrà fare i conti con qualche incognita visto oltre alla coperta corta in attacco, c'è da monitorare attentamente le condizioni dei rientranti Leao e Fofana: "Youssouf è totalmente a disposizione, per quanto riguarda Rafa vedremo dopo l'allenamento di oggi - ha spiegato il tecnico -. Incontreremo un Napoli arrabbiato dopo le ultime due sconfitte, sarà una partita bella e difficile".
LA CONFERENZA DI ALLEGRI
Sugli strascichi del pareggio col Sassuolo
"Domani è una partita diversa, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensare al campionato da martedì".
Sulle condizioni di Leao e Fofana
"Fofana è a completa disposizione, Leao vedremo dopo l'allenamento odierno se sarà a completa disposizione o meno".
Su possibili variazioni tattiche
"Non è questione di modulo, abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi, con Saelmaekers che dà equilibrio. Athekame può dare qualche soluzione in più, Jashari anche ci può aiutare. Sicuramente serve recuperare tutti per avere un'energia nuova, visto che abbiamo sempre giocato con gli stessi".
Su come mettere in difficoltà il Napoli
"Indipendentemente dalle scelte tattiche sono una squadra molto forte, veloce e fisica. Però sarà una partita secca, molto diversa da quella che abbiamo giocato in campionato. Sarà una bella partita, perché in campo ci sono giocatori di grande valore".
Sui ragazzi dell'Under 23 convocati
"È un premio e una bella opportunità per loro. L'Under 23 deve essere un bacino a cui attingere almeno 2-3 giocatori ogni anno, anche se ci vorrà tempo. Siamo contenti di averli con noi".
Su Gimenez ed eventuali sostituti
"Ha avuto un periodo in cui ha provato una terapia conservativa. Le cose stavano andando bene, ma il problema si è riacutizzato nei prossimi giorni. Farà questo piccolo intervento domani mattina e speriamo di riaverlo in fretta. Di mercato non abbiamo mai parlato finora, faremo le valutazioni del caso dopo la Supercoppa, ma il nostro mercato in questo momento dovrà essere recuperare gli infortunati".
Sul momento del Napoli
"Saranno sicuramente arrabbiati dopo le ultime due sconfitte, inoltre la Supercoppa è un obiettivo anche per loro. Conte sa tirare fuori il meglio dalle sue squadre nei momenti di difficoltà, dovremo prepararci al meglio. Ultimamente hanno giocato partite molto fisiche e intense dal punto di vista atletico, su questo dovremo stare attenti".