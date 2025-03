Dov'è Ibra? Ridimensionato e assente da Milanello: il sospetto di un futuro addio

Ibra, insomma, non sarebbe coinvolto nel casting per la scelta del nuovo ds. Un ridimensionamento che, ovviamente, non può essere accettato a cuor leggero dallo svedese. L'assenza a San Siro nella partita contro il Como, ufficialmente a causa di una forte influenza, non ha suscitato al momento nessuna illazione ma ora si porta dietro una serie di domande. In tanti si sono chiesti quale fosse il suo ruolo all'interno della dirigenza. Resta il fatto, però, che Ibra sia sempre stato coinvolto nelle questioni tecniche della società, facendo anche da tramite tra i vertici e la squadra.