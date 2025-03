Milan, Furlani si porta avanti con il lavoro: primo contatto con Allegri, ma attenzione a Conte

"Buongiorno, mister, sono Giorgio Furlani". Dev'essere andata più o meno così la telefonata che, nei giorni scorsi, ci sarebbe stata tra l'amministratore delegato del Milan e Massimiliano Allegri. Ne parla la Gazzetta dello Sport, secondo cui, messi in contatto da un comune amico, i due si sarebbero parlati senza per il momento approfondire i dettagli di un possibile futuro fianco a fianco. Già, perché che Allegri piaccia, e non poco, all'anima "elliottiana" del Diavolo non è affatto un mistero. La questione, sotto questo punto di vista, è banale: si cerca un tecnico italiano (attenzione anche ad Antonio Conte, che continua a essere un nome spendibile e da non trascurare), che conosca l'ambiente, che sia in grado di gestire uno spogliatoio non facile e che, soprattutto, sia abituato a vincere. Tutte caratteristiche che portano verso un'unica direzione, verso Allegri insomma.