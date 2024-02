De Zerbi: "L'obiettivo è tornare in Italia, Milan club speciale per me"

TUTTI LO VOGLIONO

Al momento però c'è il Barcellona in pole per il tecnico del Brighton

© Getty Images Roberto De Zerbi continua a infiammare il toto-allenatori di diversi grandi club europei. Il suo nome negli ultimi mesi è stato accostato a tante big di Premier, Liga e anche di Serie A. Situazione che il diretto interessato osserva con grande attenzione e tranquillità. "So che ci sono alcune società top che mi vogliono, ne sono orgoglioso - ha spiegato -. Però ora sono concentrato sul Brighton, voglio dare il massimo e competere al meglio per dare soddisfazioni a questo club". "Poi, non ci saranno problemi a lavorare in un'altra grande squadra nella mia carriera, per poter vincere Premier, Serie A o Bundesliga - ha aggiunto -. Man non c’è un tempo specifico per andare via".

Per De Zerbi, dunque, non c'è fretta, ma tra le opzioni possibili la Serie A ha sicuramente una corsia preferenziale. "Amo l'Italia e il calcio italiano. Uno dei miei obiettivi è tornare ad allenare in Italia, ma non so quando accadrà - ha dichiarato -. Sto bene in Premier League e al Brighton, non posso che ringraziarli. Non è un problema dove lavori, ma come". Certo poi alcuni legami sono più forti di altri. "Il Milan? Non è un club normale per me, sono cresciuto in quella società. Per la mia vita sarò riconoscente a questo club", ha precisato De Zerbi parlando di un possibile incrocio con i rossoneri in Europa League.

Dichiarazioni che confermano il feeling dell'allenatore italiano con l'ambiente rossonero, ma che al momento non sembrano intaccare però le voci sul suo possibile passaggio al Barcellona a fine stagione. Trasferimento che in Spagna danno ormai quasi per certo per il post-Xavi. Opzione avallata secondo AS da tutti i membri della dirigenza blaugrana oltre che dal presidente Joan Laporta e del direttore sportivo Deco. L'unico nodo da sciogliere in questo senso resterebbe solo la clausola rescissoria da 10 milioni di euro col Brighton che l'entourage del tecnico starebbe cercando di abbassare per agevolare l'operazione.