Barcellona, gli agenti di De Zerbi e quegli indizi che portano verso la Catalogna

Il Barcellona è in cerca di un nuovo allenatore, dopo l'annuncio dell'addio di Xavi Hernandez alla panchina. Il Mundo Deportivo ha rivelato l'arrivo in Catalogna degli agenti del difensore Ronald Araujo, che hanno parlato del suo futuro, ma allo stesso tempo, hanno menzionato l'opportunità di un nuovo possibile allenatore per i Blaugrana, che potrebbe essere Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton. Non è facile giungere a una conclusione certa, ma le strade aperte sono molte e un'ipotesi di trasferimento di De Zerbi al Barcellona, non è da escludere.