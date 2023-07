Milan, mercato in uscita: il futuro di Rebic, Origi e gli altri

Manovre rossonere

Numerosi i giocatori rossoneri in eccesso in cerca di squadra che non rientrano nei piani tecnici del club e di Stefano Pioli

Rebic, Origi, Ballo-Tourè, Lazetic e Caldara sono stati esclusi dalla tournèe USA del Milan e sono tutti sul mercato. Per il croato c'è interesse dalla Turchia, il terzino senegalese è nel mirino del Fulham e del Bologna. Il centravanti 2004 non ha molto mercato, mentre per Caldara potrebbe esserci l'interesse di club italiani. Complicata la situazione di Origi: non vuole andare via forte di un contratto da 4 milioni l'anno.

Ante Rebic nelle ultime ore si è avvicinato molto al Besiktas, interessato a inserirlo in rosa: guadagna 3.5 milioni l'anno e va in scadenza nel 2025. Possibile che un prestito con diritto di riscatto sblocchi l'affare. Lo spazio in rossonero dopo gli arrivi di Pulisic e Okafor, entrambi capaci di giocare come ala sinistra, è ridotto all'osso. Il Milan sta andando anche su Riccardo Calafiori nel ruolo di terzino sinistro di riserva, e questo esclude Ballo-Tourè dai piani: la trattativa con il Fulham è in piedi, ma forte anche il Bologna in cerca di spinta sull'out mancino.



La situazione più delicata è quella di Divock Origi: il centravanti belga guadagna 4 milioni l'anno ed ha un contratto fino al 2026. Tornerebbe in Premier League, si è parlato di possibile interesse dell'Aston Villa. In Inghilterra visto quanto fatto con il Liverpool gode di una ottima fama, ma sta alla volontà del giocatore accettare o meno le destinazioni prospettate. L'esclusione dalla tournèe comunque è eloquente: non ci sarà spazio, Okafor è una punta e in caso di numerose uscite in avanti potrebbe arrivarne anche una nuova.

Le possibili uscite non si limitano ai giocatori esclusi e sostanzialmente fuori rosa. Matteo Gabbia ha generato forte interesse da parte di numerosi club italiani come Salernitana Genoa e Frosinone, che lo acquisterebbero volentieri. Il giocatore è molto legato al Milan, è utile per le liste, ma è un classe 1999 e ha bisogno di giocare per crescere. Nelle ultime ore si è parlato anche di un suo possibile inserimento nella trattativa-Chukwueze per abbassare la parte cash. In caso di sua uscita i rossoneri andrebbero sul 2003 del Valencia Facundo Gonzalez, che costa 6 milioni di euro. Junior Messias è in orbita Torino, l'affare è concreto e può andare in porto perché al club milanese interessa Singo. Milan e Toro sono in contatto da tempo per questa trattativa. Le cifre sono già note: 3-4 milioni per Messias al Torino che andrebbero ad abbassare quanto richiesto per Singo, 12-13 milioni. Difficile invece che Pioli voglia liberarsi di Tommaso Pobega. Il ragazzo è un suo fedelissimo, jolly per eccellenza utilizzato in più ruoli e ha la fiducia del tecnico. Ai granata piace molto, ha colpito Cairo che sarebbe disposto a spendere. Se verrà messo sul mercato il Torino avrà una prelazione per l'acquisto.

Infine la situazione di Charles De Ketelaere. La società crede nel giocatore, Pioli vuole vedere miglioramenti concreti a livello soprattutto mentale da parte sua. Il Psv Eindhoven ha richiesto il prestito con diritto di riscatto a 15 milioni del belga, ma il Milan da quell'orecchio non ci sente: non c'è intenzione di fare minusvalenza. CDK pesa a bilancio ancora 28 milioni residui, quindi sotto questa cifra i rossoneri non trattano. Dopo un anno di prestito scenderebbe a 21, ma c'è ancora distanza con i 15 offerti dagli olandesi.

