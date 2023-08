Manovre rossonere

I rossoneri stanno prendendo tempo per completare la rosa in attesa di occasioni nei reparti che potrebbero restare sguarniti

© Getty Images Addio Messias, Krunic rinnova, Maignan non andrà al Real. Si può riassumere così il momento del Milan sul mercato: dopo lo sprint del mese di luglio il club è passato esclusivamente a cercare di sfoltire una rosa profondissima, fin troppo. In entrata i rossoneri sono coscienti della mancanza di un centrocampista di lotta e di governo davanti alla difesa, mentre è sotto valutazione la posizione di Lorenzo Colombo. Cercato da molte squadre, in caso di uscita darebbe il via all'acquisto di una terza punta. Si cerca anche un terzino sinistro di riserva.

L'infortunio di Courtois aveva messo in allarme il Milan, ma è sostanzialmente irrealistico che il Real Madrid pensi di spendere i 93 milioni richiesti dal Milan per sostituire sei mesi il titolare puntando Maignan. I Blancos, come riportava As nella giornata di ieri, sono direzionati su Youssouf Bounou. Gli slot che il Milan dovrebbe riempire in rosa sono due, come detto. Per il ruolo di regista/schermo non ci sono nomi caldi, circola quello di Federico Redondo che per caratteristiche sarebbe perfetto, ma al momento non ci sono contatti o trattative. 186 centimetri, classico "cinco" argentino, classe assoluta come il padre Fernando e un prezzo ancora molto abbordabile: costa 5-10 milioni, quotazione che salirà molto appena Scaloni lo inserirà in pianta stabile in nazionale e diventerà più noto al calcio mondiale. Non andrà via Rade Krunic: l'offerta del Fenerbahce è stata ritenuta inconsistente, il giocatore rinnoverà il contratto e riceverà un adeguamento di stipendio.

Per la punta invece Cagliari e Genoa hanno messo gli occhi su Colombo, ma il futuro del giocatore dipende solo da Stefano Pioli: vuole osservarlo e valutarlo prima di indicare che direzione prendere sul mercato. In caso di prestito il giocatore dovrebbe rinnovare il contratto, in scadenza nel 2024. Alejo Veliz era un obiettivo concreto dei rossoneri, ma il rilancio all-in del Tottenham che ha pagato più della clausola rescissoria ha fatto sfumare la possibilità. Taremi costa troppo: 30 milioni per un giocatore, seppur molto forte, del 1992 sono troppi per i parametri e la politica rossonera. Resta sullo sfondo la suggestione, niente di più, Romelu Lukaku. I costi sono elevatissimi, molto più che per Taremi, per cui il discorso è lo stesso. Il giocatore al momento è fuori dai piani del Chelsea, non andrà alla Juventus, ha rotto con l'Inter e rifiuta l'Arabia Saudita. Marko Arnautovic è stato un nome serio, ma al momento il club ha cambiato del tutto le mire e l'austriaco che aveva avuto un contatto con la vecchia dirigenza non è più un obiettivo.

La questione terzino sinistro è ferma fino a quando non uscirà ufficialmente Ballo-Touré: i nomi sono sempre gli stessi. Riccardo Calafiori è il preferito, è giovane, economico e fornisce una variazione sul tema a Theo Hernandez essendo un esterno molto più di palleggio e meno d'assalto. L'incognita è fisica: il giocatore, giovanissimo, ha sofferto di un infortunio tremendo quando era alla Roma e da allora ha avuto altri vari problemi. Tuttavia, nell'ultimo anno al Basilea ha trovato continuità e giocato finalmente molte partite di seguito senza patire altri guai. Luca Pellegrini è al centro di un intrigo tra Juve e Lazio, che fanno il tira e molla. Ieri c'è stata una frenata nell'affare: il motivo potrebbe essere legato alla richiesta di cessione fatta da Mario Rui al Napoli. Il portoghese fa parte della truppa storica di fedelissimi di Sarri, che lo allenerebbe di nuovo molto volentieri. Si è sgonfiata la pista Emanuele Valeri: l'esterno della Cremonese è ritenuto un quinto di centrocampo e non un terzino, è infatti nell'orbita del Genoa di Gilardino che gioca con il 3-5-2. Per Andrea Cambiaso la richiesta della Juventus è di 25 milioni, ritenuta fuori mercato.

