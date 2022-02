Dalla Spagna: lo stipendio è troppo alto, il Barcellona rinuncia a Kessie

L'INDISCREZIONE

Il centrocampista ivoriano, in scadenza a giugno con il Milan, ha un ingaggio fuori dalla portata delle casse catalane

Franck Kessie è uno dei centrocampisti più corteggiati del mercato mondiale. In scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno, ha scatenato l'interesse di chi vorrebbe portarsi a casa un elemento capace di fare la differenza a parametro zero ma la squadra che sembrava in pole position per tesserarlo, iI Barcellona, si sarebbe sfilata dalla lotta per l'ivoriano. Lo riporta il quotidiano catalano Sport, che sostiene che l'ingaggio è considerato troppo oneroso dai blaugrana. Getty Images

I problemi economici del Barça avevano portato la società del presidente Laporta a cercare di tesserare il giocatore senza doverlo comprare ma il fatto che esista in seno al club il tetto salariale, ha spento l'entusiasmo catalano. I dirigenti del Barcellona, sempre secondo quanto riporta Sport, hanno saputo che Kessie ha rifiutato una proposta di cinque milioni netti a stagione. Una cifra non più sostenibile dalla mutata situazione economica del club. Ci sarebbe dunque un margine di manovra maggiore per gli altri pretendenti, tra cui vari club della Premier League e la Juventus.