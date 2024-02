Dalla Germania avvisano il Milan: il Bayern Monaco vuole Hernandez per sostituire Davies

PRIME VOCI

Il club bavarese è destinato a perdere l'esterno canadese in estate e nella lista dei desideri c'è il terzino del Milan

Il finale di stagione si avvicina e le voci di mercato si fanno sempre più insistenti. Tra le società che a fine campionato dovranno fare valutazioni importanti c'è il Milan e molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League e dal cammino in questa Europa League. Come nel 2023, però, il mercato estivo della società rossonera rischia di essere in parte finanziato da una cessione importante e tra i giocatori più apprezzati nello scenario europeo c'è sicuramente Theo Hernandez. Il terzino, come Leao e Maignan per fare dei nomi, ha mercato e dalla Germania hanno iniziato a circolare le prime voci.

Tra le società che hanno messo il profilo di Theo Hernandez in cima alla lista della spesa per l'estate 2024 c'è il Bayern Monaco che si sta preparando alla probabile partenza di Alphonso Davies in direzione Madrid, alla corte di Ancelotti. Con Tuchel destinato a lasciare la panchina a fine campionato, molto della possibilità di un assalto concreto al difensore del Milan dipenderà anche dalla scelta del tecnico futuro dei bavaresi, ma il profilo di Theo è tra i più attenzionati dalla dirigenza tedesca che in passato ha già avuto in rosa il fratello Lucas.

La posizione del Milan al momento è chiara e rende il giocatore incedibile, convinto lui stesso nel progetto a lungo termine del club rossonero come dimostrato dall'ultimo rinnovo contrattuale firmato senza una infinita trattativa. Le condizioni economiche però potrebbero fare tutta la differenza del mondo qualora il Bayern decidesse di puntare forte sul nazionale francese. Acquistato dal Milan per circa 21 milioni di euro dal Real Madrid, vincendo la concorrenza del Leverkusen, oggi il valore di Hernandez è triplicato e porterebbe nelle casse rossonero e nel bilancio una boccata d'ossigeno - alias plusvalenza - importante, da non sottovalutare.