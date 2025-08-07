È il Sesko day: Utd e Newcastle a Lipsia per chiudere. È sfida

La corsa a Benji Sesko infiamma il mercato. Newcastle e Manchester United si stanno sfidando a suon di milioni per assicurarsi l’ultimo gioiello del Lipisa. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di Sky De, Florian Plettenberg, entrambi i club inglesi hanno degli emissari in Germania: i Red Devils, che hanno incassato la preferenza del classe 2003, hanno sulla racchetta il match point per chiudere la questione, ma se il club di Manchester non dovesse riuscire a trovare l'intesa con il Lipsia (che vuole almeno 80/85 milioni per Sesko) il Newcastle sarebbe pronto a inserirsi e a soddisfare interamente le richieste sia del club tedesco che del calciatore.