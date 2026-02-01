Crystal Palace, è fatta per Larsen: così Mateta può andare subito al Milan

I segnali di un addio imminente per Mateta sono ormai evidenti, dato che il tecnico lo ha escluso dalla sfida contro il Nottingham Forest, sottolineando come il giocatore non sia mentalmente nelle condizioni ideali per scendere in campo proprio a causa delle sirene milanesi. Addirittura, secondo la stampa inglese il giocatore si sarebbe già sottoposto alle visite mediche a Londra e in serata potrebbe arrivare a Milano.