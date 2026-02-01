Crystal Palace, è fatta per Larsen: così Mateta può andare subito al Milan
Il Crystal Palace ha ottenuto la fumata bianca per Jorgen Strand Larsen, mettendo sul piatto del Wolverhampton una mega proposta complessiva da circa 57 milioni di euro (51 milioni di base fissa più 6 di bonus). Affare condotto e chiuso dal potente agente Jorge Mendes, che porta così l’attaccante norvegese alla corte di Oliver Glasner.
Un colpo che non riguarda solo la Premier League, ma che accende anche il mercato del Milan: l'innesto di Strand Larsen serve infatti a coprire il vuoto che lascerebbe Jean-Philippe Mateta, sempre più vicino a vestire la maglia rossonera sin da subito dopo un accordo già trovato per la prossima stagione. Per l'attaccante franecse il Diavolo verserà 35 milioni agli inglesi, mentre per lui è pronto un triennale da 3/3,5 milioni l'anno più bonus.
I segnali di un addio imminente per Mateta sono ormai evidenti, dato che il tecnico lo ha escluso dalla sfida contro il Nottingham Forest, sottolineando come il giocatore non sia mentalmente nelle condizioni ideali per scendere in campo proprio a causa delle sirene milanesi. Addirittura, secondo la stampa inglese il giocatore si sarebbe già sottoposto alle visite mediche a Londra e in serata potrebbe arrivare a Milano.