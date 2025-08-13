Logo SportMediaset
Iñigo Martinez all'Al Nassr: "Certe cifre non lasciano indifferenti"

13 Ago 2025 - 17:43
Iñigo Martinez, a qualche giorno dal suo passaggio all'Al Nassr, ha parlato di come sia maturato il suo trasferimento: "Ha colto molti di sorpresa. Andavo d'accordo con i tifosi, li entusiasmavo, ma al giorno d'oggi nel calcio le cose cambiano da un giorno all'altro. Dal punto di vista finanziario, non si può paragonare questo campionato a nessun altro. Guardando alla mia carriera e a ciò che ho ottenuto, era il momento perfetto per fare questo passo. Questi treni arrivano una volta sola, se mai arrivano, ed è difficile dire di no. Nessuno è disposto a vedere questo tipo di contratti; quando te li propongono, non ci credi nemmeno". Il difensore spagnolo ha firmato un contratto di un anno con opzione a 20 milioni di euro a stagione con la squadra di Cristiano Ronaldo. 

