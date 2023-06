Centrocampo svuotato, punte e liste Uefa: Milan, se ci sei batti un colpo

L'ANALISI

L'addio di Tonali e la beffa Thuram aprono la prima grande crepa nella rosa di Pioli. Così Moncada e Furlani sono già costretti a rincorrere...

© ipp La quantità di bocconi amari da digerire in nemmeno un mese sta diventando troppo importante anche per il più ottimista dei tifosi del Milan. Prima il licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara, quindi la cessione Tonali, infine la beffa Thuram firmata Inter. In mezzo il mancato colpo Ndicka e tanti tentativi di mercato, più o meno sbandierati, e finiti in un nulla di fatto. Il messaggio non detto, ma piuttosto evidente, è che il progetto della nuova coppia Furlani-Moncada, timbrato in prima persona da Gerry Cardinale, non stia esattamente funzionando e, soprattutto, non attrae granché i giocatori in circolazione.

Fatto sta che il tempo scorre - un anno fa giugno fu buttato completamente via causa trattativa strampalata per il rinnovo di Maldini e Massara - e il primo mese di calciomercato se ne sta andando via velocemente, i problemi aumentano e la rosa, invece di irrobustirsi, si assottiglia. L'esempio lampante è il centrocampo. Senza voler tornare ai tempi che furono di Kessie, che ha fatto una scelta di vita e tant'è, si è al momento passati da Tonali, Bennacer, Krunic e Brahim Diaz - già ne mancava uno allora, ndr - all'attuale Krunic, Pobega, Adli (tra l'altro in uscita e sgradito a Pioli), De Ketelaere e poi si vedrà. Sperare che possa andare meglio è il minimo sindacale.

Il fatto è che il centrocampo è solo la punta dell'iceberg, perché sotto l'acqua il titanic rossonero rischia di affondare alla voce attaccanti. Anche qui la coperta più che corta non esiste. Da Ibra (il primo Ibra), Giroud, Rebic, Origi, Leao si è arrivati a Giroud, con un anno in più, e Leao. Fine. Per tre competizioni decisamente pochino. Tanto più che l'affare andato al vento di Thuram costringe i rossoneri a investire su un giocatore almeno di cui caricarsi del costo del cartellino invece che dirottare la spesa sul centrocampo. Alternative in giro? Poche se non nessuna e infatti da Casa Milan stanno tentando di percorrere, non si sa con quale possibilità di successo, la pista Lukaku.

Il resto del moneyball è fantasioso il giusto, con Samardzic per cui non serviva certamente un algoritmo (bastava guardare prestazioni e numeri dell'ultimo anno) e che comunque l'Udinese non regala, e i vari talentini made in Spagna e Olanda. Fino ad Arda Guler, forse l'unico grande investimento che varrebbe assolutamente la pena di fare. Ma anche in questo caso, pur muovendosi, sarà fondamentale convincere il giocatore della bontà del progetto. Ci riuscirà l'ottimo Furlani? A oggi è una speranza, per le certezze ripassare.

Resta da risolvere anche il nodo liste Uefa: servono 4 giocatori dal vivaio, e il problema è relativo con l'eventuale inserimento dei Primavera, e 4 italiani. Con Tonali anche questa lista è andata svuotandosi anziché riempiendosi. Sotto a chi tocca.

