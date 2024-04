Milan, Gerry Cardinale vedrà Ibrahimovic e Furlani per il nuovo allenatore

milan

Il presidente rossonero, a Milano per il derby, vedrà la dirigenza per pianificare il futuro e anche il sindaco Sala per la questione stadio

Sarà pure un derby che rischia di regalare lo scudetto all'Inter ma è comunque in casa del Milan e, soprattutto, è l'ultimo della stagione, dunque l'occasione per dare un impulso al futuro immediato del club: per questo Gerry Cardinale non mancherà a San Siro questa sera anche se non sarà a Milano solo per la partita. Come dicevamo, nell'agenda del presidente anche un incontro con la dirigenza per parlare del nuovo allenatore ma anche col sindaco Sala sulla questione San Siro.

Prima di recarsi allo stadio, Cardinale vedrà gli uomini chiave del Milan per aggiornarsi sulla guida tecnica della prossima stagione: dando per scontato l'addio di Pioli, bisogna venire a capo del rebus sul nuovo allenatore. Se da un lato non bisogna mai escludere dalla lista il nome di Antonio Conte, per il quale si è speso - e continua a spendersi - Zlatan Ibrahimovic, bisogna pure tenere conto dell'altra ala della dirigenza, con Giorgio Furlani che prediligerebbe un nome più "esotico".

Se il nome più gettonato delle ultime ore è quello di Julian Lopetegui, che aspetta proprio il Milan però ha un'offerta più ricca da parte del West Ham e vorrebbe decidere il proprio futuro in una decina di giorni, da non scartare altri candidati come per esempio Paulo Fonseca, ex Roma, e ora al Lille.

L'identikit per prossimo tecnico rossonero è abbastanza chiaro - consistente esperienza internazionale, in grado di valorizzare i giocatori a disposizione e che faccia praticare alla squadra un calcio esteticamente di livello -, ora è il momento di sfogliare la margherita e arrivare al nome che avrà il compito di far partire il nuovo progetto del Milan.

Vedi anche Milan Allenatore Milan: contatti con Conte, piace Lopetegui (ma attenzione alla Premier)