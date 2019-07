Calciomercato, Milan al rilancio per Veretout. E spunta l'idea Nastasic

14/07/2019 di Claudio Raimondi

Anche se non è uscito ancora allo scoperto, Jordan Veretout vuole il Milan . Il giocatore sta facendo filtrare la sua preferenza nei confronti dei rossoneri rispetto alla Roma e non a caso i giallorossi stanno dirottando sempre di più le loro attenzioni su Almendra , argentino del Boca Juniors sette anni più giovane nel francese.

Lunedì la triade rossonera Maldini-Boban-Massara proverà ad aumentare leggermente l'offerta di 16 milioni di euro più 2 di bonus a 18+2. Non un ultimatum ma quasi: l'obiettivo infatti è quello di chiudere entro metà settimana perché sabato prossimo il Milan partirà per la tournè negli States.



L'eventuale rinuncia della Roma a Veretout potrebbe favorire la trattativa per portare Suso in giallorosso ma a due condizioni: che Giampaolo valuti difficoltoso l'adattamento dello spagnolo nel delicato ruolo di trequartista e che arrivi un fantasista puro al Milan.



Dopo il no su Pezzella, infine, per la difesa il nome caldissimo è quello dell'ex Fiorentina e Manchester City, Matija Nastasic, ora allo Schalke. Il 26enne serbo, chiuso dal turco Kabak (che piaceva proprio ai rossoneri), potrebbe arrivare a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto.