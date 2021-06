Bakayoko, l’agente allo scoperto: “Di tutto per portarlo al Milan”

L'INTERVISTA

Andy Bara non fa pretattica: “Il Milan è una grande squadra e se si dovesse creare l'opportunità…”

Il prossimo inverno il Milan perderà per alcune settimane Kessie e Bennacer impegnati in Coppa d’Africa e per questo i dirigenti rossoneri, ormai vicinissimi a chiudere per Tonali, sono alla caccia di un centrocampista che possa sostituire i due titolari di mister Pioli. Il cavallo giusto su cui puntare potrebbe essere un cavallo di ritorno, Timouè Bakayoko, che a Milano ha lasciato un ottimo ricordo e che già l’estate scorsa era stato vicino a tornare prima di accettare la corte del Napoli. Getty Images

“Il Milan è una squadra grande e se si dovesse creare l'opportunità faremo tutto il possibile per portarlo in rossonero – ha detto a Calciomercato.com a proposito del futuro del francese il suo procuratore Andy Bara - Il Milan cerca un giocatore con le sue caratteristiche ed è probabile che possano fare una proposta. Al momento Timouè è un giocatore del Chelsea, ma c'è una possibilità di cambiare maglia e andare in una squadra italiana. Maldini e Massara lo conoscono, sanno quello che può dare".

“La richiesta del Chelsea? Io non penso che andrà via in prestito come è successo con il Napoli, il suo contratto non lo permette. Il prezzo in questo momento non lo conosco, io non decido su questo e non sarebbe serio parlare di questo. Il prezzo lo farà il Chelsea". Proprio con il club inglese in queste settimane il Milan sta parlando anche di Giroud, con cui l’accordo è già stato trovato, e Ziyech: “Maxi-operazione? Milan e Chelsea sono club amici, se loro vogliono fare una cosa sono sicuro che alla fine si farà", ha assicurato Bara.

“È un mercato difficile, molte squadre non hanno grande disponibilità economica e aspettano le occasioni migliori. Ho parlato con tante squadre, non solo in Italia, e sono tutti in difficoltà. Ma non ci sono problemi, faremo il meglio di quello che si può fare come sempre", ha concluso l’agente di Bakayoko.

Vedi anche Milan Milan, la priorità è il rinnovo di Kessie