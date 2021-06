Milan, vicino il riscatto di Tonali: jolly Colombo

LA TRATTATIVA

Nell'affare con il Brescia anche il giovane attaccante rossonero

LIl Milan ha deciso di riscattare Sandro Tonali. Nelle ultime ore sono stati fatti passi avanti con il Brescia e la chiusura dell'affare è prevista per i prossimi giorni se, come sembra, non ci saranno intoppi. Circa 15 i milioni che i rossoneri verseranno nelle casse di Cellino più il cartellino di Olzer e il prestito biennale del giovane attaccante Colombo.

La deadline per il diritto di riscatto era fissata al 16 giugno, ma visto gli ottimi rapporti tra le due società la trattativa sta andando avanti senza intoppi. I rossoneri otterranno uno sconto importante e in cambio le Rondinelle avranno due giovani prospetti interessanti per tentare nuovamente la promozione in A.

Tonali in questo primo anno a San Siro, non è sbocciato, ma Maldini e Massara si sono decisi a dargli un'altra chance per non avere rimpianti in futuro.