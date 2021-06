Milan, la priorità è il rinnovo di Kessie

MANOVRE ROSSONERE

Dopo gli addii di Gigio e Calha, i rossoneri vogliono blindare il ‘Presidente’, ma c’è ancora distanza

di

Simone Cerrano

Non c‘è bisogno di affidarsi alla cosiddetta matrice di Eisenhower, metodo che permette di ordinare l’elenco delle priorità per stabilire quale sia la più importate, per capire che per il Milan la cosa più urgente da fare è blindare Franck Kessie, contratto in scadenza a giugno 2022, condizione che ne mette a rischio il futuro con il rossonero addosso.

Lo è innanzi tutto dal punto di vista tecnico, Kessie è elemento imprescindibile nel sistema di gioco di Stefano Pioli. Lo dicono i numeri. Il tecnico del Milan a Kessie non rinuncia mai. Il 24enne d Ouraghaio ha giocato 37 partite su 38 in Serie A, ha saltato solo la gara di andata contro la Lazio perché squalificato, per un totale di 3230 minuti, solo Donnarumma ha giocato di più. Numeri conditi da ben 13 gol, secondo nella classifica marcatori interna, dopo Ibrahimovic, e 6 assist.

Ma allungare il legame tra il Diavolo e l’ex atalantino è prioritario anche dal punto di vista dell’immagine. Dopo aver perso a zero euro Gigio Donnarumma e Hakan Calanoglu, il rinnovo del contratto del mastino del centrocampo rossonero rappresenterebbe un segnale forte rispetto a programmi e ambizioni future. Lo sa bene Paolo Maldini, che però resta coerentemente fedele alla linea che di fatto ha comportato il naufragio delle trattative con il portiere pronto a emigrare a Parigi e con il trequartista turco stabilitosi sull’atra sponda del naviglio: Ibra a parte, non si fanno follie.

L’offerta che il Milan ha avanzato all’entourage del centrocampista ivoriano è di poco inferiore ai 4 milioni netti all’anno. Kessie ne chiede 5 più bonus. La forbice resta piuttosto ampia. Ma c’è ottimismo sul fatto che alla fine, magari attraverso sostanziosi bonus legati ai risultati, si troverà un accordo. Anche perché il diretto interessato non ha dubbi sula volontà di restare in rossonero. E tra le cose importanti, al momento per il Milan il rinnovo è la più importate e urgente da fare.

