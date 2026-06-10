MANOVRE ROSSONERE

Milan, si allontana Rangnick? Il presidente della federcalcio austriaca: "Ottimista che resti qui"

Dall'Austria arrivano le parole di Josef Proll: "Conosce la nostra offerta di rinnovo, comunichiamo in modo aperto e possiamo contare l'uno sull'altro"

10 Giu 2026 - 12:50
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© italyphotopress | Portiere: Mike Maignan, Milan-Francia
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La nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick. Anzi, il piano per il tecnico tedesco sarebbe molto più ampio e comprenderebbe un rinnovo oltre il Mondiale che si giocherà nelle prossime settimane. 

Lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca, Josef Proll: "Lo vogliamo, lui conosce i punti chiave dell'offerta di rinnovo. Ci aspettiamo una sua decisione nei prossimi giorni o settimane. Sono molto ottimista sul fatto che sceglierà l'Austria". 

Una fiducia che cresce di giorno in giorno per l'Austria, attesa dall'esordio contro la Giordania a San Francisco nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno, che mette quindi in dubbio il possibile approdo in rossonero di Rangnick. "Io e lui sappiamo di poter contare l'uno sull'altro perché comunichiamo in modo molto aperto", ha detto sempre Proll all'emittente Ofr, confermando quindi il filo diretto mai interotto col ct.

Nel frattempo, la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro, bonus compresi. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick, nel caso chiamato a presiedere la direzione tecnica del club.

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