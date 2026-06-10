Milan, si allontana Rangnick? Il presidente della federcalcio austriaca: "Ottimista che resti qui"

Una fiducia che cresce di giorno in giorno per l'Austria, attesa dall'esordio contro la Giordania a San Francisco nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno, che mette quindi in dubbio il possibile approdo in rossonero di Rangnick. "Io e lui sappiamo di poter contare l'uno sull'altro perché comunichiamo in modo molto aperto", ha detto sempre Proll all'emittente Ofr, confermando quindi il filo diretto mai interotto col ct.